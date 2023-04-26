HeadHunter: доля недовольных зарплатой россиян выросла

Доля довольных зарплатой опрошенных россиян уменьшилась до 26%, на 4 процентных пунктов меньше, чем годом ранее, следует из исследования HeadHunter. Доля недовольных заработком выросла на 6 п.п.

«Только 26% россиян сообщили, что их вполне устраивает уровень текущей заработной платы. Еще 71% опрошенных заявили, что они недовольны своей зарплатой и считают, что она должна быть больше. 5% затруднились ответить», – цитирует отчет об исследовании РИА Новости.

Самыми недовольными зарплатой оказались работники в сферах «медицина и фармацевтика» (84% недовольных респондентов), «туризм, гостиницы и рестораны» (80%), «юриспруденция» (76%). Почти половина недовольных хочет зарабатывать вдвое или еще немного больше. Каждый пятый предпочел бы зарплату на 40-50% больше, каждый четвертый – на 20-40%.

Опрос проведен среди 5 334 российских соискателей.

Помощник президента РФ по экономике Максим Орешкин заявил, что по итогам апреля уровень зарплат в России вырастет на 10%.

Москва, Наталья Рязанова

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