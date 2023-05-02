Число трудовых мигрантов среди россиян упало до минимума с 2015 года

Число россиян, сменивших регион ради работы, в 2022 году упало до минимума с 2015 года – 2,6 млн человек. Эксперты связали это с популярностью удаленной работы и дефицитом кадров, пишут «Известия».

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на основе данных Росстата подсчитала, что чаще всего переезжают в другой регион жители Подмосковья, Адыгеи и Ленинградской области. Для работы большинство выбирают Москву, Санкт-Петербург и северные регионы. Доля молодежи среди переехавших высока, а люди после 45 предпочитают работать в своем регионе.

«Мужчины уезжают чаще, чем женщины. Типичный портрет внутрироссийского трудового мигранта – специалист с высшим образованием или квалифицированный рабочий», – пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В сервисе HeadHunter отметили, что чаще других готовы сменить регион соискатели из сфер производства, транспорта, управления персоналом и юриспруденции. Благодаря программам господдержки высока мобильность врачей и учителей.

Аналитики выявили рост числа российских специалистов, готовых на переезд в другую страну ради прибыльной работы. Доля согласных эмигрировать россиян выросла до 58%.

Москва, Наталья Рязанова

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