День Победы стал главным праздником для 65% россиян

Более половины (65%) опрошенных россиян назвали День Победы самым важным праздником. Для большинства респондентов праздник ассоциируется с военным парадом и георгиевской ленточкой, следует из данных опроса ВЦИОМ.

До 2018 года большинство опрошенных первое место среди праздников отводили Новому году, но в последние пять лет тенденция сменилась. Встреча нового года осталась самым важным праздником для 58% респондентов.

Военный парад стал универсальным символом Дня Победы. Россияне обоих полов и всех возрастов, кроме старшего, называют его первым в качестве ассоциации с 9 мая (63%). Также популярными символами Дня Победы стали георгиевская ленточка (58%), акция «Бессмертный полк» (54%).

Большинство опрошенных (66%) считают, что СССР мог бы победить без помощи союзников по антигитлеровской коалиции, и только 25% уверены в обратном. Среди россиян старше 60 лет уверенность в самостоятельной победе Советского Союза высказали 77%.

Исследование проведено 23 апреля методом телефонного интервью среди 1600 респондентов старше 18 лет.

В ряде регионов отменены массовые мероприятия в честь Дня Победы. В отдельных городах и областях решено отказаться от проведения военных парадов или салютов.

Москва, Наталья Рязанова

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