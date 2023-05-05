Метеорологи предупредили о заморозках в 14 регионах России

В 14 регионах Центрального и Приволжского федеральных округов с 5 по 9 мая прогнозируются заморозки до -1…-7° в ночные и утренние часы. С предупреждением выступил Гидрометцентр России.

Так, с 5 по 7 мая заморозки ожидаются в Калининградской, Ярославской, Брянской областях (температура ночью и утром -5…-1°) и в Оренбургской области (до -3°).

7 мая заморозки вероятны в Курской и Тамбовской областях – ночные температуры опустятся до -2°, в Липецкой и Белгородской областях (до -3°), а также в Московской, Тверской (до -5°) и Калужской (до -7°) областях.

6 и 7 мая будет подмораживать по ночам в Орловской, Тульской, Ивановской областях до -5°.

8 и 9 ночная температура на широте Москвы будет составлять от -2 до +3°.

В связи с ожидаемыми заморозками объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Заморозки в Центральную Россию принесет арктическая воздушная масса, которая вызвала заметное похолодание на западе Европейской части России, в том числе и в центральных областях.

Москва, Наталья Петрова

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