Заморозки, снег и гололедица ожидаются в московском регионе в ближайшие дни

Заморозки и мокрый снег ожидаются в столичном регионе в ближайшие три дня. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Финал недели в Центральной России ознаменуется провалом арктического холода, из-за чего в регион ненадолго заглянет зима. В пятницу начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечными ливнями, вечером вперемешку с очаговым мокрым снегом. Вся выпавшая небесная влага, а это до 6,5 мм, в ночь на субботу схватится заморозком, и на дорогах кое-где может образоваться тонкая корка льда – слабая гололедица, местами может припорошить незначительным снегом», – написал синоптик.

Днем в субботу, по его словам, в тылу циклона локальные осадки продолжатся, но в смешанной фазе, а максимальная температура не превысит 3…8 градусов тепла. «То есть природа отбросит нас в климатическом отношении на месяц назад», – отметил Тишковец.

В ночь на воскресенье похолодание усилится, столбики термометров опустятся до -4…+1, пройдут скоротечные заряды снега, на земле кое-где ненадолго может появиться символический временный снежный покров, на дорогах и тротуарах будет скользко. В дневные часы, при небольших мозаичных осадках, температура составит +5…+10 градусов.

Москва, Андрей Дорофеев

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