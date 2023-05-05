Правительство утвердило Концепцию информационной безопасности детей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утвердившее Концепцию информационной безопасности детей. Она предусматривает уроки информационной безопасности для школьников и их родителей, учителей и работников библиотек.

Документ опубликован на сайте российского правительства.

Авторы отметили, что в интернете дети могут столкнуться с разными опасностями, в частности, с лицами, вовлекающими ребят в деструктивные организации. Концепция предлагает объединить усилия государственных структур и родителей, чтобы научить детей безопасному поведению в интернете.

«Главная цель концепции – защитить детей от информационных угроз и рисков в современной цифровой среде. Предлагается внедрить в образовательный процесс уроки информационной безопасности. Ребятам объяснят, как распознавать мошенников и как правильно поступать, когда незнакомцы начинают выяснять личные данные ребёнка или спрашивать о его семье», – пояснили в пресс-службе правительства.

Для родителей, учителей, библиотекарей и других сотрудников, работающих с детьми, тоже будут проводить просветительские мероприятия. Предполагается развивать социально значимые проекты для детей и подростков в печатных и электронных СМИ.

Концепция будет действовать бессрочно. Регионы должны будут ежегодно отчитываться перед Минцифрой о проведении мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей.

Ранее министерство просвещения объявило о создании «белого интернета» для учеников в школах России, где существует только проверенный контент, абсолютно безопасный для детей.

Москва, Наталья Рязанова

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