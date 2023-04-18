В российских школах создали «белый интернет» для учеников

Министерство просвещения объявило о создании «белого интернета» для учеников в школах России, где существует только проверенный контент, абсолютно безопасный для детей.

«Принят закон, что с 1 января только государственные информационные системы будут использоваться в школах, с проверенным содержанием, без деструктивной информации. И сегодня фактически мы создали белый интернет для школьников», – сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

О создании «белого интернета» для детей стало известно в 2021 году. По словам властей, в этой среде также будут соцсети и мессенджеры. В «белом интернете» можно будет смотреть фильмы, а также посещать онлайн музеи и театры.

Кравцов тогда подчеркнул, что Минпросвещения не идет по пути запрета, а стремится идти по пути тех возможностей, которые дает цифровая образовательная среда.

Москва, Зоя Осколкова

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