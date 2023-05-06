Минздрав России хочет запретить продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00

Минздрав России рассматривает возможность введения запрета на продажу крепкого алкоголя (свыше 17,5 градусов) в период с 20:00 часов до 11:00 часов. Среди других антиалкогольных мер предлагается увеличить минимальный возраст их продажи до 21 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет министерства об итогах работы в 2022 году.

По данным ведомства, за прошлый год розничные продажи алкоголя на душу населения в литрах составили 6,44, хотя плановое значение было 6,22. В связи с этим Минздрав рассматривает вопрос об ужесточении антиалкогольных мер.

Также среди других возможных мер – введение запрета рекламы крепкого алкоголя и запрета демонстрации товарных знаков алкогольной продукции в фильмах, видеоблогах, музыкальных клипах, сериалах, музыкальных композициях, подкастах.

Кроме того, рассматриваются «наделение муниципалитетов правом введения ограничений на продажу алкогольной продукции в выходные дни и праздники».

Напомним, согласно данным исследования компании FinExpertiza, в России в 2022 году выросло потребление крепкого алкоголя. Розничные продажи в сегменте крепкого спиртного увеличились на 7,5%, до 6,8 литра на человека в год. В свою очередь, продажи винодельческой продукции в рознице в 2022 году сократились на 5,5%, до 6,2 литра на каждого жителя страны в год.

Москва, Наталья Петрова

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