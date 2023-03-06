В 2022 году россияне стали пить больше крепких спиртных напитков

В России в 2022 году выросло потребление крепкого алкоголя, при этом вина россияне стали пить меньше. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аудиторско-консалтинговой компанией FinExpertiza на основании данных Росалкогольрегулирования.

Рост розничных продаж в прошлом году произошел именно в сегменте крепкого спиртного – на 7,5%, до 6,8 литра на человека в год. Для сравнения – в 2021 году потребление горячительных напитков на душу населения выросло лишь на 1,2%, а в пандемийном 2020 году – на 3,3%. В свою очередь продажи винодельческой продукции в рознице в 2022 году сократились – на 5,5%, до 6,2 литра на каждого жителя страны в год.

В то же время пиво по-прежнему остается в тренде. «Потребление пивной продукции (пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха) в 2022 году фактически не изменилось, уменьшившись на символические 0,06%, до 52,2 литра на человека в год», – говорится в материалах исследования.

По словам члена совета директоров FinExpertiza Агвана Микаеляна, на росте потребления крепких напитков отразилось меньшее, по сравнению с вином и пивом, подорожание водки и коньяка, продолжающееся обеление алкогольного рынка и сокращение контрафакта. Кроме того, употребление спиртного традиционно воспринимается многими людьми как наиболее простой и доступный способ снизить уровень тревоги и стресса. «Уже к середине 2022 года расходы россиян на вредное потребление – то есть на алкоголь, табачную продукцию и сладости – выросли на пятую часть», – отметил эксперт.

Розничные продажи крепкого алкоголя по сравнению с 2021 годом увеличились в абсолютном большинстве регионов, а лидерами по потреблению водки, коньяка и другого крепкого спиртного в пересчете на душу населения в прошлом году стали преимущественно северные регионы с суровым климатом: Карелия (15,5 л на человека за год), Сахалинская область (14,9 л), Коми и Магаданская область (14,6 и 14,1 л), а также Камчатский край (12,4 л).

Меньше всего крепкого алкоголя традиционно потребляют жители Северного Кавказа – например, в Чечне это 0,1 л на человека в год, в Ингушетии – 0,5 л. Также крайне низок этот уровень в Кабардино-Балкарии (1 литр), Северной Осетии (1,1 л) и Дагестане (1,5 л).

Москва, Зоя Осколкова

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