Путин поручил уменьшить отток населения за рубеж

Президент РФ Владимир Путин поручил снизить отток населения страны за рубеж. Для этого нужно создать привлекательные финансовые и социальные условия, а также принять меры к возвращению россиян в места проживания.

Путин своим указом внес изменения в Концепцию государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы. Они вступают в силу со дня подписания. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Под влиянием изменившихся социально-экономических условий увеличился миграционный отток населения за рубеж. Требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж», – говорится в указе.

Изменениями также предусмотрено создание условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонщины, уехавших из регионов во время проведения специальной военной операции.

В раздел об адаптации иностранных граждан в РФ добавлен пункт о принятии мер для недопущения любых форм дискриминации иностранцев по расовым, социальным, национальным или религиозным признакам. Рекомендовано обеспечить иностранцам равный доступ к муниципальным и госуслугам.

Только в Свердловской области миграционный поток вырос втрое в 2022 году. За 10 месяцев страну покинули 16 067 свердловчан.

Москва, Наталья Рязанова

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