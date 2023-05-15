В Госдуме предложили упростить получение субсидий на ЖКУ

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил упростить для россиян получение субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Для оформления достаточно будет подать заявление через портал Госуслуг.

Думский комитет направил соответствующие рекомендации в правительство. В них отмечается, что гражданам приходится собирать большой пакет документов для оформления субсидии. Но все эти документы чиновники могут получить в рамках межведомственного взаимодействия, пишут «Известия» со ссылкой на копию рекомендаций.

«Наша ключевая совместная задача с правительством – сделать так, чтобы люди получали субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг максимально безболезненно для своего времени и нервов. Сейчас в этом вопросе возникают проблемы», – заявил председатель профильного комитета Госдумы Сергей Пахомов.

Депутаты также предложили ввести дополнительные критерии для учета разных жизненных ситуаций граждан. Например, не приостанавливать выплату субсидий при наличии долгов за ЖКУ. Максимальный порог расходов на ЖКХ в общем доходе семьи рекомендуется снизить с 22% до 15%.

Чтобы оформить субсидию, россияне могут обратиться в МФЦ, органы соцзащиты населения и другие учреждения, у4становленные властями региона.

Общественный совет Минстроя РФ предложил повышать тарифы на коммунальные услуги с учетом платежеспособности населения. Сейчас пересмотр тарифов увязывается только с инфляцией. В 2022 году было два повышения: с 1 июля на 2,9-6,5% в зависимости от региона и с 1 декабря на 9%.

Москва, Наталья Рязанова

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