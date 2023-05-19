Магистратуру оставят не во всех вузах – Фальков

Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что магистратура будет не в каждом российском вузе. В рамках новой системы образования среди вузов проведут отбор.

«Реализовать программы магистратуры во всех без исключения вузах не получится. От этого надо уходить. Мы считаем, что регулятор должен провести отбор образовательных организаций», – сказал Фальков на заседании итоговой коллегии.

Трансляция велась на Youtube-канале Минобрнауки.

Магистратура в действующей системе была продолжением высшего образования первого уровня, а не подготовкой узких специалистов. После серьезных содержательных изменений значение магистратуры изменится. И программу будут реализовывать там, где есть кадровые, материально-технические и научно-лабораторные условия.

Фальков призвал ужесточить процедуру приема в магистратуру. Он допустил введение академической и профессиональной магистратуры, для подготовки специалистов для науки и для работы на местах. Планируется, что первую будет финансировать государство, а деньги на вторую будут частично давать профильные предприятия.

Пилотный проект по совершенствованию высшего образования запустили на базе Московского авиационного института, МИСиС, Московского педагогического вуза, Балтийского университета имени Канта, Санкт-Петербургского горного университета и государственного университета Томска.

Москва, Наталья Рязанова

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