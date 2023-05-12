Путин запустил пилотный проект по реформе высшего образования

Президент России Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Проект будет реализован в 2023-2026 учебных годах на базе шести вузов.

Согласно указу, пилотный проект предусматривает два уровня высшего образования – базовое и специализированное. Также вводится один уровень профессионального образования – аспирантура. Для каждого уровня предусматриваются свои собственные сроки освоения программ. Для базового образования – четыре-шесть лет обучения, для специализированного – от года до трех лет в зависимости от направления подготовки, специальностей или профиля подготовки, либо от конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы.

При этом разрешается обучение в магистратуре лицам, имеющих высшее образование – специалитет. «Такое обучение не является для указанных лиц получением второго или последующего высшего образования», – сказано в документе.

Пилотный проект будет реализован в Балтийском федеральном университете имени Канта, Московском авиационном институте, Национальном исследовательском технологическом университете «МиСИС», Московском педагогическом госуниверситете, Санкт-Петербургском горном университете и Томском госуниверситете.

Данным вузам поставлена задача до 30 июня разработать и утвердить образовательные стандарты и требования по уровням образования.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2023 года предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием со сроком обучения от 4 до 6 лет. По его словам, в высшей школе назрели существенные перемены – нужен «синтез всего лучшего, что было в советской системе» и опыта последних десятилетий.

Москва, Наталья Петрова

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