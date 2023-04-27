Вузы опробуют новую систему образования в 2023 году

Новую систему высшего образования в пилотном режиме запустят в российских вузах в текущем году, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Апробацию проведут в вузах разного профиля, чтобы проверить эффективность новых наработок.

«Желательно, чтобы это были вузы из разных регионов, разные вузы: технические, классические университеты. Такая работа уже в этом году, мы планируем, что она начнется», – цитирует министра ТАСС.

Министерство науки и высшего образования РФ совместно со специалистами по трудоустройству проработают изменения в список программ высшего образования. Те, кто проучился не менее пяти лет на ступени базового высшего образования, смогут поступить в аспирантуру, которую выделят в отдельную ступень.

Москва, Наталья Рязанова

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