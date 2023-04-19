В России пересмотрят перечень программ высшего образования

В России в скором времени внесут изменения в список программ высшего образования. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Перечень образовательных программ базового, специализированного высшего образования, они будут переработаны нами вместе с вами в самое ближайшее время и с рынком труда», – сказал глава Минобрнауки на расширенном заседании ректоров России.

В базовое высшее образование предлагается выделить бакалавриат/специалитет, в специализированное – магистратуру, ординатуру, ассистентуру-стажировку. При этом в новой системе в дипломе будет указываться количество лет, которое проучился студент по тому или иному направлению.

Те, кто проучился не менее пяти лет на ступени базового высшего образования, смогут поступить в аспирантуру. Как следует из материалов к заседанию, аспирантура (адъюнктура) будет выделена в отдельную ступень.

Ранее президент Владимир Путин предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием. По его словам, в высшей школе назрели существенные перемены – нужен «синтез всего лучшего, что было в советской системе» и опыта последних десятилетий.

Москва, Зоя Осколкова

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