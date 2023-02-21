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Вторник, 21 февраля 2023, 14:21 мск

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«Назрели существенные перемены»: Путин запустил реформу высшего образования

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что необходимо вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет. По его словам, в высшей школе назрели существенные перемены – нужен «синтез всего лучшего, что было в советской системе» и опыта последних десятилетий.

Путин в связи с этим предложил вернуться к традиционной для России «базовой подготовке специалистов с высшим образованием» со сроком обучения от 4 до 6 лет. То есть глава государства предложил вернуть специалитет в вузы.

По словам Путина, в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены разные по срокам подготовки программы в зависимости от профессии, отрасли и запросов рынка труда. Для отдельных специальностей можно будет продлить обучение в магистратуре или ординатуре, добавил президент, отметив, что аспирантура будет выделена в отдельный уровень образования.

Глава государства при этом заявил, что переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным. Здесь нужно все проработать до мелочей, полагает глава государства.

«Особо отмечу: те студенты, которые учатся сейчас, смогут продолжить обучаться по действующим программам. Также не подлежат пересмотру уровень подготовки и дипломы граждан, которые уже прошли обучение по ныне действующим программам бакалавриата, специалитета или магистратуры Они не должны потерять в своих правах», – подчеркнул Путин.

Президент попросил ОНФ взять на особый контроль все вопросы, связанные с изменениями в сфере высшего образования.

Напомним, в июне прошлого года в Минобрауки заявили, что все российские вузы исключили из Болонской системы, которая предусматривает обучение по трем ступеням: бакалавриат, магистратура, аспирантура – докторантура.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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