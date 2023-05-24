В правительстве предложили штрафовать за шум в дневное время

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила ввести штраф за нарушение тишины в дневное время. Актуальность вопроса выросла во время пандемии, когда многие россияне работали из дома.

«Актуальным является вопрос установления административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в жилых помещениях в дневное время», – считают в комиссии.

Предложение о штрафе внесено в апрельское решение комиссии, пишут «Известия» после ознакомления с документом. Возглавляет комиссию министр внутренних дел Владимир Колокольцев, а в состав входят представители ряда ведомств, включая Минтруд, Минздрав, Минюст.

КоАП не содержит санкции за шум. Наказание за нарушение норм тишины определяют только региональные законы.

Предложение установить единое время тишины для всех регионов с 22:00 до 7:00 часов обсуждалось в феврале. Эксперты отнеслись к нему скептически, поскольку управляющим компаниям придется закупить шумомеры, а аварийным бригадам незамедлительно реагировать на жалобы жильцов в ночное время.

Москва, Наталья Рязанова

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