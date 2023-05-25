Поляки развязали пляжные войны с туристами из России на турецких курортах. Польские граждане удивлены, что россияне и украинцы относятся друг к другу с меньшей враждебностью, пишет Myśl Polska.

«Польские гусары» отказываются играть с россиянами в пляжный волейбол. В барах туристы из Польши устраивают конфликты с отдыхающими из России. При этом, турки и египтяне одинаково относятся ко всем славянским туристам, что раздражает поляков.

Польские граждане также были возмущены, что украинцы, которые отдыхают и живут в Турции, относятся к россиянам не так враждебно.

«Помимо толп туристов, все больший процент владельцев домов и квартир здесь составляют украинцы. Появляется мысль: «Мы им все даем, а у них столько своих денег?!» – удивился обозреватель Конрад Ренкас.

Он посоветовал соотечественникам оставлять политику дома и наслаждаться отдыхом. «Польские пляжно-барные войны выглядят инфантильными и смешными, тем более что в них только мы сами и участвуем», – говорится в статье.

Польские власти запустили мощную волну милитаристской пропаганды для подготовки своих граждан к войне с Россией.

Варшава, Наталья Рязанова

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