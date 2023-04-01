СМИ: власти Польши готовят жителей к войне с Россией

Польские власти готовят своих граждан к войне с Россией, запустив мощную волну милитаристской пропаганды, пишет Myśl Polska.

Автор статьи Эугениуш Зинкевич отметил, что руководство страны действует по шаблону своих предшественников, создававших народные настроения между мировыми войнами. От нынешнего президента Украины Владимира Зеленского Варшава переняла «вульгарную непосредственность» и «бесцеремонность» по отношению к России.

«Современная политическая пропаганда в Польше работает так же, как и во времена между мировыми войнами, активно используя приемы, популярные у существовавшего на тот момент режима. Тогда полякам насаждали милитаристскую пропаганду, гласящую, что поляки достаточно сильны, чтобы дать отпор Германии», – говорится в статье.

Зинкевич напомнил о заявлении польского посла, пригрозившего начать войну с Россией в случае неудачи киевского режима. По мнению автора, подобные заявления уже выглядят трагично.

Политики во Франции назвали заявление польского посла сумасшествием и показателем того, насколько НАТО и ЕС не хотят установления мира в связи с конфликтом на Украине.

Варшава, Наталья Рязанова

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