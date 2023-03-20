Во Франции раскритиковали слова польского посла о войне с Россией

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал сумасшедшим заявление посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского. По мнению Филиппо, высказывание польского дипломата показывает, насколько НАТО и ЕС не хотят установления мира в связи с конфликтом на Украине.

Напомним, Росцишевский пригорозил, что Польша вступит в войну с Россией, если киевский режим во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским не добьется успеха в противостоянии с Москвой.

«Сумасшедшее заявление посла Польши во Франции: он объявляет о вступлении своей страны в войну против России, если Зеленский проиграет. И Франция связалась с этой страной через НАТО и ЕС! Эти безумцы отказываются от мира!» – написал французский политик на своей странице в сервисе микроблогов.

Польская дипмиссия во Франции заявила, что слова Росцишевского «не так интерпретировали» и «вырвали из контекста». В посольстве подчеркнули, что это было предупреждение о возможных последствиях поражения Украины. Якобы Россия может «вовлечь в войну страны Балтии и Польшу».

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