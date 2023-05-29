Минтруд рассказал о снижении числа россиянок фертильного возраста

Число россиянок фертильного возраста снижается. Возрастная группа 20-29 лет за последние 10 лет сократилась почти на 40%, следует из данных Минтруда.

В России фертильным считается возраст с 15 до 49 лет. На 1 января 2022 года россиянок этого возраста насчитывалось 34 млн, а к январю 2031 года их станет 32,6 млн, подсчитала замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Численность россиянок в возрасте 20-29 лет на 1 января 2022 года составила 7,2 млн женщин. За 10 лет их число сократилась почти на 40%, на 4,6 млн человек. Именно на женщин этого возраста приходится 44% всех рождений.

«Эта тенденция по прогнозу не остановилась и сохранится до 2026 года. И только после этого будет незначительный рост численности этой возрастной когорты», – сказала Баталина на форуме «Демография и семейная политика 2030: опора на традиционные ценности».

По ее словам, регионы готовят свои программы для повышения рождаемости. Планируется, что до 1 июля программы утвердят, и Минтруд будет мониторить их выполнение и результат, передает «Интерфакс».

Ученые выяснили, что получение высшего образования не влияет на рождаемость напрямую. Но многие женщины с дипломом выбирают карьеру, а не рождение детей, поскольку этот вопрос часто задают работодатели.

Москва, Наталья Рязанова

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