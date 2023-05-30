Госдуме предложили ввести штрафы за трудоустройство уклонистов

Заксобрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект о введении штрафов для работодателей за прием на работу военнообязанных, не предоставивших документы воинского учета. Компании предложено штрафовать на 100 тыс. рублей, следует из проекта, внесенного в базу данных нижней палаты парламента.

Предлагается наказывать работодателей за подписание договора «с военнообязанным или лицом, подлежащим призыву на военную службу, не предоставившими документы воинского учета». Должностным лицам трудоустройство уклониста может грозить штрафом до 20 тыс. рублей, предпринимателям без образования юрлица – до 10 тыс., юрлицам – до 100 тыс.

Законопроект также предполагает ужесточение ответственности для работодателей, которые не передают сведения о принятии или увольнении работников в военные комиссариаты.

Зампредседателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин призвал «минимизировать возможные лазейки для уклонистов» в условиях СВО. Член того же комитета Евгений Лебедев считает подобную инициативу неисполнимой. Поскольку работодатель не может точно знать, должен ли гражданин состоять на воинском учете. Даже подходящий по возрасту человек может быть признан непригодным к службе по состоянию здоровья, сведения о котором являются закрытыми, пишет РБК.

В Госдуме также зарегистрирован законопроект об ужесточении наказания для уклонистов вплоть до пожизненного лишения права занимать должности на госслужбе и избираться в депутаты.

Москва, Наталья Рязанова

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