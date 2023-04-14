Для уклонистов могут ввести пожизненное лишение права избираться и занимать посты на госслужбе

В Госдуме зарегистрирован законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для уклонившихся от службы в армии, вплоть до пожизненного лишения права занимать должности на госслужбе и избираться в депутаты. Документ, внесенный первым заместителем председателя думского комитета по обороне Алексеем Журавлёвым, размещен на сайте нижней палаты парламента.

«Часть 1 стать 328 (Уголовного кодекса РФ) изложить в следующей редакции: «1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, муниципальные должности, быть избранным в депутаты законодательных органов Российской Федерации», – в частности, говорится в законопроекте.

Кроме того, документ предусматривает внесение соответствующих поправок в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В пояснительной записке к проекту автор цитирует Конституцию России: «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации». В связи с этим он отмечает, что защита Отечества – не только правовое, но, прежде всего, нравственное требование к каждому гражданину, моральный долг и всеобщая обязанность.

«Граждане, добросовестно выполняющие свой конституционный долг, и те, кто уклоняется от военной службы не должны пользоваться равными гражданскими правами. В этой связи считаю необходимым ужесточить меры наказания для уклонистов», – подчеркнул Журавлев в пояснительной записке.

Москва, Андрей Дорофеев

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