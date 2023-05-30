ВЦИОМ: половина россиян проведет летний отпуск дома

Каждый третий (33%) опрошенный россиянин планирует взять отпуск летом. И половина из них намерена отдыхать дома, а еще треть (29%) – на даче, следует из данных исследования ВЦИОМ.

Целый месяц летом планируют отдыхать 8% опрошенных, по 15% возьмут две недели отпуска или будут отдыхать только на выходных, на недельный отпуск рассчитывают 5%. Еще 7% респондентов сообщили, что отдыхают без отпуска.

Каждый второй отпускник (51%) планирует летний отдых дома, 29% – на даче, 15% – в поездках по России, 10% – на Черноморском побережье Кавказа, 5% – в Крыму, а 4% – за границей.

Большинство опрошенных предпочитают отдыхать всей семьей. Порядка 51% респондентов проведут летний отпуск с детьми, 17% – без детей, 9% – с родителями. Еще 18% выбрали отдых в одиночку, и 15% – в дружеской компании, приводит данные ТАСС.

Опрос проводился 20 мая 2023 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Больше половины екатеринбуржцев (55%) считают работу из отпуска недопустимой. 42% во время отпуска не проверяют рабочую почту и чаты, 25% не отвечают на звонки.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»