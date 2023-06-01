СМИ: россияне-льготники получат скидку до 50% на ЖКУ

Пользующиеся льготами россияне смогут платить за ЖКУ на 30-50% меньше при использовании электронного сертификата, сообщили в Минстрое. Ожидается, что новая система заработает не ранее 2024 года, пишут «Известия».

Государство планирует компенсировать плату за ЖКУ напрямую ресурсоснабжающим организациям. Граждане будут получать именные электронные сертификаты, с которыми смогут сразу платить меньше, чем указано в квитанции. Разницу поставщикам услуг доплатит государство.

«С учетом соблюдения принципа адресности расходования бюджетных средств предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30-50% меньше их стоимости в зависимости от льготной категории. Разница будет подтверждаться сертификатом», – пояснили в Минстрое.

В министерстве уверены, что такие расчеты помогут увеличить собираемость оплаты за ЖКУ и уменьшить задолженность.

Директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая отметила, что сейчас субсидии перечисляют напрямую граждан. Многие тратят эти деньги не на оплату на ЖКУ, а на личные нужды, т.е. бюджетные средства расходуются не по назначению.

В Минстрое подтвердили намерение упростить процедуру получения субсидии за счет уменьшения требуемых документов. Также граждан будут уведомлять, что у них появилось право на получение меры поддержки.

Ранее комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил упростить для россиян получение субсидии для оплаты ЖКУ. Для оформления достаточно будет подать заявление через портал Госуслуг.

Москва, Наталья Рязанова

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