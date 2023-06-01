Школьников из Шебекино освободили от экзаменов

Власти решили освободить от экзаменов выпускников школ Шебекинского городского округа в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков допустил, что в вузы их будут принимать без вступительных испытаний.

Губернатор отметил, что решение принято после доклада о ситуации президенту РФ Владимиру Путину.

«Принято решение, что школьники из Шебекинского городского округа сдавать экзамены не будут. Сейчас прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов», – написал глава региона в телеграм-канале.

Жителей округа вывозят из опасных районов подальше от границы. Порядка 200 детей с мамами и бабушками отправятся в Пензу, еще 600 человек вывезут в Калугу и Ярославль.

Шебекино, Наталья Рязанова

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