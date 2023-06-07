Мурашко заявил о быстром росте продолжительности жизни россиян

В России ожидаемая продолжительность жизни растет опережающими темпами, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По итогам 2022 года показатель увеличился на 2,7 года.

«Ожидаемая продолжительность жизни сегодня увеличивается опережающими темпами», – сказал министр в приветственном слове к участникам международного конгресса «ОргЗдрав 2023». Он добавил, что по итогам прошлого года ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 2,7 года. В начале текущего года показатель превысил 73 года.

При этом, в России удалось снизить младенческую и детскую смертность до исторического минимума, передает агентство «Прайм».

Ранее Михаил Мурашко отметил, что ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась на фоне снижения заболеваемости коронавирусом.

Москва, Наталья Рязанова

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