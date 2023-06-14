Только треть россиян никогда не работают во время отпуска

Лишь треть россиян не исполняются рабочих обязанностей во время отпуска. Остальные вынуждены решать какие-то задачи несмотря на то, что должны отдыхать. При этом каждый шестой житель РФ был отправлен в отпуск работодателем принудительно.

«Только 33% россиян никогда не работают во время отпуска. Чаще всего это представители профессиональной сферы «Искусство, развлечения, массмедиа» (50% из них не работают в отпуске). 21% регулярно берут рабочие задачи на отдыхе, 26% – иногда, 20% – редко», – говорится в исследовании Headhunter, результаты которого приводит РИА «Новости».

Чаще всего работать в отпуске приходится сотрудникам из высшего и среднего руководства (37%), а также менеджерам по продажам (34%) и юристам (27%).

Более половины российских работников сталкиваются с трудностями при планировании отпуска. Так каждый десятый (11%) получал отдых только по определенной причине, а 4% опрошенных просто не вносили в график отпусков. Другим (39%) работодатели не позволяли уходить в отпуск одновременно с другим коллегой, а 26% было не на кого оставить работу.

«Нередко работодатель сам настаивает, чтобы сотрудник обязательно сходил в отпуск: 17% россиян сообщили, что их заставляли принудительно ходить в отпуск. 69% опрошенных с таким не сталкивались, 14% затруднились ответить. Чаще всего в отпуск принуждают ходить юристов (27%), а также высший и средний менеджмент (22%)», – говорится в результатах опроса.

Москва, Зоя Осколкова

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