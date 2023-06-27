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Вторник, 27 июня 2023, 12:27 мск

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Россияне рассказали, сколько времени им нужно для полноценного отдыха

Большинству россиян требуется от двух до четырех недель отпуска, чтобы полноценно отдохнуть. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберЗдоровье».

Треть респондентов уверены, что для качественного восстановления сил необходимо две недели, 14% отметили срок в три недели, а 21% – четыре недели. Каждый пятый россиянин (20%) считает, что минимальный отпуск должен составлять один месяц и более. 11% заявили, что им хватит одной недели, а 1% довольствуется тремя днями перерыва в работе.

Более половины (62%) опрошенных бывали в отпуске за прошедший год, из них 33% отдыхали от полугода до года назад, а 29% – совсем недавно, менее полугода назад, пишут «Известия».

«Довольно распространенной тенденцией оказалось не брать отпуск длительное время: 11% не были в отпуске более года, столько же – более пяти лет, каждый 10-й отметил, что его последний официальный отпуск был в 2021 году, то есть более двух лет назад. 6% признались, что за всю карьеру на текущем рабочем месте ни разу не уходили в полноценный отпуск», – говорится в исследовании.

Чаще всего после отпуска россияне не хотят выходить на работу из-за усталости и выгорания (54%), 35% респондентов жалуются, что отдых был слишком коротким, а 28% говорят, что не смогли восстановить силы из-за отсутствия возможности нормально отдохнуть.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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