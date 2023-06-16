Зарплата почти 6 млн занятых россиян ниже МРОТ – Голикова

Порядка шести миллионов работающих россиян получают зарплату ниже минимального размера платы труда, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

«Сегодня порядка шести миллионов человек занятых у нас не получают минимальный размер оплаты труда», – приводит слова вице-премьера ТАСС.

С 1 января 2023 года МРОТ равен 16 242 рубля. Планируется с 1 января 2024 года проиндексировать его на 18,5%.

Минтруд пообещал, что к 2030 году МРОТ на 30% превысит прожиточный минимум, а уровень бедности в стране снизится с 9,8 на конец 2022 года до 6,5.

По данным Росстата, в I квартале 2023 года 13,5% россиян имели доходы ниже границы бедности, которая установилась на уровне 14 026 рублей. В численном выражении за чертой бедности находятся 19,6 млн жителей России.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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