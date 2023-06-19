Россиянам приготовили длинные выходные на Первомай в 2024 году

Минтруд России подготовил проект постановления о праздничных выходных днях в 2024 году, сообщил лава ведомства Антон Котяков. Планируется, что на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня подряд вместо одного 1 мая, которое выпадает на среду. Однако предшествующая рабочая неделя будет шестидневной.

В частности, предусматривается, что два рабочих дня в конце апреля станут выходными благодаря переносу двух выходных – с субботы, 27 апреля, и одного дня с ноябрьских праздников.

На 23 Февраля и 8 Марта в 2024 году придется по три выходных дня, рассказал министр газете «Известия». Таким образом, на День защитника Отечества россияне будут отдыхать 23-25 февраля, а на Международный женский день – 8-10 марта. На Новый год каникулы, по его Котякова, продлятся до 8 января.

Как отметил глава Минтруда, власти постарались сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками, чтобы обеспечить полноценные новогодние каникулы. «У нас сейчас звучат призывы, чтобы сократить выходные на Новый год. Но так, как мы сейчас предлагаем, получается достаточно неплохо», – сказал Котяков.

По его словам, проект постановления со всеми утвержденными праздничными днями будет опубликован в ближайшее время.

Как жители России будут отдыхать на другие праздники, министр не уточнил. Отметим, что День Победы (9 мая) приходится на четверг, День России (12 июня) выпадает на среду, а День народного единства (4 ноября) – на понедельник.

Москва, Наталья Петрова

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