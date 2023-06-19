Как россияне будут трудиться и отдыхать в 2024 году: Минтруд разработал проект рабочего календаря (ФОТО)

Минтруд России подготовил проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2024 году. Ведомство опубликовало в своем телеграм-канале календарь, где отмечены все рабочие, выходные и праздничные дни в России в 2024 году.

Из документа следует, что новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января, однако сами новогодние выходные начнутся в субботу, 30 декабря 2023 года. Таким образом, на Новый год россиянам предстоит 10-дневный отдых.

На майские праздники запланировано по четыре выходных дня. Так, на Первомай россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая, а на День Победы – с 9 по 12 мая.

Выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества, продлятся с 23 по 25 февраля, к Международному женскому дню – с 8 по 10 марта. Также в следующем году выходным будет День России, 12 июня, а на День примирения и согласия предусмотрены выходные с 3 по 4 ноября.

Согласно проекту, нерабочим днем станет 31 декабря 2024 года. Также россияне будут отдыхать 29 и 30 декабря 2024 года. Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, Минтруд предлагает перенести выходные 6 (суббота) и 7 января (воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 10 мая (пятница) и 31 декабря (вторник) соответственно.

При этом россиян в следующем году ждут три рабочие субботы – 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря. Это связано с переносом дней отдыха с 27 апреля на 29 апреля (понедельник), со 2 ноября на 30 апреля (вторник) и с 28 декабря на 30 декабря (понедельник).

Москва, Наталья Петрова

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