В Минфине выступили против повышения минимального возраста продажи алкоголя в России

Минфин не поддерживает идею повысить минимальный возраст продажи алкоголя в России. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов.

«В части предложения повысить возраст продажи алкоголя, я считаю, нужно отталкиваться от Конституции РФ. А по ней человек считается взрослым и в полном объеме приобретает права, свободы и обязанности по достижению 18-летнего возраста. Такой же принцип должен быть соблюден и в этом вопросе», – сказал чиновник в интервью «Российской газете».

Ранее Минздрав неоднократно предлагал повысить возраст продажи крепкого алкоголя в России c 18 лет до 21 года. По данным ведомства, за 2022 год розничные продажи алкоголя на душу населения в литрах составили 6,44, хотя плановое значение было 6,22. В связи с этим необходимо ужесточить антиалкогольные меры, заявляли в Минздраве.

Комментируя идею о полном запрете продажи вейпов в России, Сазанов назвал такую меру «не самой эффективной». По его словам, запрет приведет к появлению черного рынка. Сазанов при этом высказался за передачу дополнительных полномочий регионам по введению ограничений на продажу вейпов, что их не могли потреблять дети.

Москва, Наталья Петрова

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