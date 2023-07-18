Россияне стали покупать больше коньяка

Розничные продажи коньяка в России в первом полугодии выросли на 10% по сравнению с прошлым годом. Продажи ликерных вин подскочили сразу на 113,5%, следует из данных Росалкогольрегулирования.

С января по июнь россияне купили 6,395 млн декалитров коньяка, 593,7 тыс. дал ликерных вин. Продажи шампанского и виноградных вин тоже выросли немного меньше: на 9,1% до 8,847 млн дал и на 4,5% до 26,891 млн дал соответственно.

Продажи слабоалкогольных напитков в первом полугодии составили 8,354 млн дал, что на 18,6% больше показателя шести месяцев прошлого года. При этом не изменились объемы продаж водки – 36,666 млн дал. Общий объем проданного алкоголя составил 107,355 млн дал, т.е. увеличился на 3,9% по сравнению с тем же периодом 2022 года, приводит данные агентство «Прайм».

В 2022 году россияне покупали больше крепкого алкоголя, чем годом ранее. На каждого пришлось по 6,8 литра за год. А вина в России стали покупать меньше: 6,2 литра на каждого жителя.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»