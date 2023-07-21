В России изменится система оплаты услуг ЖКХ

Минстрой прорабатывает изменения для системы оплату ЖКУ ради надежной оплаты коммунальных ресурсов. Переданные гражданами деньги будут собирать на отдельных счетах, пишут «Известия» со ссылкой на письмо министерства.

Работа ведется по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Планируется собирать полученную от граждан оплату коммунальных услуг на отдельных счетах. Оттуда деньги будут уходить поставщикам ресурсов, а не в собственность управляющих компаний.

«Сейчас деньги попадают на счета управляющей компании в общий котел и становятся собственностью организации. Если УК недобросовестная, нет уверенности в том, что средства расходуются по назначению», – сказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Ранее в Минстрое допустили, что с 2024 года может заработать система прямой компенсации платы за ЖКУ ресурсоснабжающим организациям. Так пользующиеся льготами россияне смогут платить за коммунальные услуги на 30-50% меньше. Льготникам будут выдавать электронные сертификаты, которые обеспечат гражданам скидку.

Москва, Наталья Рязанова

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