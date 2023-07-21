Госдума отказалась повышать призывной возраст с 18 до 21 года

Депутаты решили оставить прежним нижний предел призывного возраста в 18 лет. Верхнюю планку поднимут до 30 лет, рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Главная поправка, что верхний предел – это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», – цитирует депутата «Интерфакс».

Планируется, что поправки начнут действовать с 1 января 2024 года. На осенний призыв принятие закона никак не повлияет.

«Кому в 2023 году, хоть 31 декабря, исполнится 27 лет, под действие нового закона не будут подпадать», – пояснил Картаполов.

Госдума одобрила в первом чтении поэтапное повышение призывного возраста россиян. Авторы законопроекта предложили в 2024 году считать призывниками россиян от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года – от 21 года до 30 лет.

Изменения призывного возраста помогут гражданам получить среднее или высшее образование без перерыва. А также сэкономят бюджету 639 млн рублей в год на медицинском освидетельствовании призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование.

Москва, Наталья Рязанова

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