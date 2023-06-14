Госдума поддержала повышение призывного возраста для службы в армии

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста россиян для службы в армии. Документ предусматривает переходный период до 2026 года.

После окончательного принятия инициативы призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года – от 21 года до 30 лет.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, решение принимается в целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования.

Москва, Светлана Антонова

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