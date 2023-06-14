российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 14 июня 2023, 17:31 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Госдума поддержала повышение призывного возраста для службы в армии

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста россиян для службы в армии. Документ предусматривает переходный период до 2026 года.

После окончательного принятия инициативы призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года – от 21 года до 30 лет.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, решение принимается в целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

Законопроект о запрете смены пола в России принят в первом чтении / Госдума согласилась упростить получение вида на жительство для иностранцев / Госдума поддержала законопроект о службе в армии судимых и обвиняемых в нетяжких преступлениях / «Красиво говорим, всё у нас замечательно…» Спикер Госдумы сделал жесткий выговор главе Минтруда РФ за низкие зарплаты медиков и учителей / Арест и штрафы: Госдума приняла во втором чтении законопроект о наказаниях за нарушение режима военного положения / «Это очень опасная ситуация»: думские коммунисты вновь обвинили «единороссов» в дестабилизации ситуации в РФ / Володин опроверг слухи о ранении или гибели депутата ГД Делимханова / «Деструктивно»: коммунисты в Госдуме раскритиковали «единороссов» за создание условий для фальсификаций на выборах

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Россия, Госдума,