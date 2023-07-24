Мятеж, диверсии и нашествие шелкопряда: названы главные страхи россиян

Главным источником тревожности россиян остается диверсионная деятельность на территории РФ. Также граждан волнуют стихийные бедствия и нашествие насекомых. Об этом говорится в докладе «Национального индекса тревожностей. КРОС», подготовленного по итогам второго квартала 2023 года.

«В апреле-июне наибольший страх у россиян вызывала диверсионная деятельность. Эта тревожность остается лидером рейтинга КРОС уже второй квартал подряд», – отмечается в докладе.

Страхи россиян ранжируют на основе анализа новостей СМИ («медиаиндекс»), а также постов и комментариев в соцсетях («соцмедиаиндекс»). Суммарный индекс показывает масштаб «информационной волны» той или иной темы, а индекс «приживаемости» – насколько сильно она взволновала рядовых интернет-пользователей. Если какая-то проблема активно тиражируется СМИ, но не находит отклика в соцсетях, то эту тему авторы исследования относят к «псевдострахам», пишет «Коммерсант».

На втором месте по суммарному индексу тревожности оказался неудавшийся мятеж ЧВК «Вагнер». Тройку основных страхов замкнули стихийные бедствия – пожары и наводнения. Кроме того, в топ попали тревожности, связанные с украинским контрнаступлением, ростом ядерной угрозы, пищевыми и алкогольными отравлениями, вопросами призыва и мобилизации.

При этом индекс «приживаемости» продемонстрировал несколько иную картину. Так лидером по отклику интернет-пользователей безоговорочно стал мятеж ЧВК «Вагнер», а на втором месте внезапно оказался непарный шелкопряд: крылатый вредитель становился героем постов и комментариев в 1,7 раза чаще, чем новостей.

«Впервые с начала специальной военной операции мы видим, что люди острее воспринимают иную, не связанную с ней тематику. Безусловное лидерство по приживаемости тревожности, связанной с кризисом 23-24 июня, – это скорее временное явление, так как вооруженное выступление, конечно, было шоковым событием, но его быстро купировали», – пояснил директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев.

Москва, Зоя Осколкова

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