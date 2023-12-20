Россияне привыкли к СВО: уровень тревожности в стране упал до показателей 2021 года

В России наблюдается резкое снижение уровня тревоги. По словам социологов, это связано с «рутинизацией» страхов, связанных со специальной военной операцией (СВО). Россияне привыкли к новым реалиям и переключились на житейские проблемы.

Суммарный индекс тревожности по итогам 2023 года составил 11,8 тыс. «медиаюнгов», что на 45% меньше, чем в 2022-м, когда на фоне СВО показатель «взлетел» до 21,4 тыс., и сопоставимо с результатом последнего «пандемийного» года (9,8 тыс. в 2021-м). Об этом сообщается в докладе в рамках «Национального индекса тревожностей. КРОС».

Свидетельством тенденции можно считать резкое падение тревожности в Москве и Санкт-Петербурге – сразу в пять раз. Жители северной столицы «остыли» настолько, что город впервые опустился на шестое место в списке «наиболее встревоженных» субъектов РФ, где неизменно занимал второе место после Москвы. Сама столица первенство сохранила. На второе место в 2023 году вышла Белгородская область, третьим оказался Севастополь, пишет «Коммерсант» со ссылкой на доклад.

По мнению авторов, причиной столь серьезного «охлаждения» общества стали «привыкание к новым реалиям и рутинизация темы СВО в медиа». В прошлом году тема специальной военной операции входила в тройку основных страхов сразу в 83 субъектах, сейчас – только в 52. Количество регионов, где военные опасения заняли первое место, сократилось еще больше – с 70 до 33.

Среди проблем, которые стали больше волновать россиян, оказались рост цен на продукты, природные катаклизмы (пожары и наводнения), нападения бродячих собак, отравления кишечными инфекциями и алкоголем, а также законодательные инициативы в отношении абортов. Вместе с тем, из числа актуальных страхов «практически ушли» антироссийские санкции и частичная мобилизация, тогда как в прошлом году они были причиной сильной тревоги граждан.

«Регионы возвращаются к более житейским тревогам, причем многие из них имеют географическую привязку, – пояснил директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев. – В Сибири и на Дальнем Востоке людей тревожили пожары, на юге страны – наводнения. Безусловно, они были и в прошлом году, но не так часто попадали в топ, который был занят темами СВО».

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube