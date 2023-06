Россияне больше всего боятся высоты, змей и воды

Восемь из десяти россиян испытывают какие-либо фобии, при этом женщины сталкиваются с такими страхами чаще мужчин. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного для RT специалистами ВЦИОМ.

Исследователи предложили респондентам список из 14 наиболее распространенных фобий. 78% респондентов заявили, что испытывают какие-либо страхи из этого перечня. Среди опрошенных женщин знакомые фобии нашли в списке 84% респондентов, среди мужчин – 71%.

«Наиболее распространен среди россиян страх высоты (акрофобия) – его назвали 30%, каждый третий. Почти столько же наших сограждан боятся змей (офидиофобия) – 28%, причем змеи возглавляют рейтинг фобий у женщин – 35% (vs. 19% среди мужчин), а также у старшей возрастной группы – 34% (vs. 17% среди 18-24-летних). Замыкает тройку фобий россиян аквафобия – боязнь водных пространств и глубины, ею страдает каждый четвертый (24%). И вновь женщины сталкиваются с ней чаще, чем мужчины (32% vs. 15%)», – отметили социологи.

Четвертое место в рейтинге безотчетных страхов заняли дентофобия (боязнь стоматологов), энтомофобия (боязнь насекомых) и арахнофобия (боязнь пауков) – по 18%. Страх перед стоматологами – единственный из изучаемых страхов, который мужчины испытывают чаще, чем женщины: 21% и 16% соответственно, тогда как пауки и насекомые пугают каждую четвертую женщину (25%) и только каждого десятого мужчину (10%).

Пятое место в рейтинге фобий россиян принадлежит клаустрофобии (боязни замкнутых пространств) и верминофобии (страху перед микроорганизмами, бактериями, вирусами) – по 12%. В два раза чаще боятся бактерий и вирусов россияне старше 60 лет – 22% (2% среди 18-24-летних). Исследователи предположили, что это следствие пандемии коронавируса.

В меньшей степени среди россиян распространены такие страхи, как страх публичных выступлений (глоссофобия) и страх перелетов на самолете (аэрофобия) – 11% и 10% соответственно. Женщины боятся перелетов на самолете в два раза чаще мужчин (13% и 7%), еще один «женский» страх – боязнь грома и молнии – бронтофобия (15% и 2% среди мужчин), в целом его испытывают 9% россиян, старшее поколение боится грозы чаще – 16%, как и жители села – 14%. Каждый десятый испытывает боязнь перед толпой (9%), это называется демофобия. Жители Москвы и Санкт-Петербурга указывали на нее чуть чаще – 13%.

Вида крови (гемофобия) боятся 8% россиян, в два раза чаще молодежь до 25 лет – 17%. Еще 5% боятся темноты (никтофобия), и вновь молодые люди 18-24 лет в два раза чаще – 12%. Навеянный современной культурой страх клоунов (коулрофобия) в рейтинге фобий россиян занимает последнее место: клоунов боятся 3% опрошенных, среди молодых россиян до 25 лет – 7%.

Москва, Андрей Дорофеев

