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NewDayNews.ru

Понедельник, 31 июля 2023, 10:44 мск

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Россияне задолжали за ЖКУ 900 млрд рублей

Долги россиян за услуги ЖКХ пости достигли 900 млрд рублей, следует из данных Росстата. Задолженность перед поставщиками света, воды и тепла за год выросла на 15,8%, пишут «Известия».

По итогам I квартала сумма долгов граждан достигла 876,4 млрд рублей. С прошлого года она выросла на 72 млрд, а в 2022 году рост составлял 56,6 млрд. При этом, долг перед ресурсоснабжающими организациями вырос на 15,8% в годовом выражении, а перед управляющими компаниями – на 1,2%.

Директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая назвала в числе причин снижение доходов россиян. Хотя власти стараются сдержать рост тарифов, но суммы в квитанциях увеличиваются быстрее, чем доходы населения.

В Торгово-промышленной палате отметили, что некоторые граждане просто не хотят оплачивать ЖКУ и это не связано с уровнем их доходов. Долги копятся и у тех, кто использует недвижимость как инвестиции. Россияне перепродают купленные вторые и третьи квартиры, а счета за ЖКУ остаются неоплаченными.

«Немалый вклад в рост задолженности перед РСО вносят и управляющие компании, которые не перечисляют деньги, собранные с граждан», – добавил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Как сообщал «Новый День», Минстрой прорабатывает изменения для системы оплату ЖКУ: переданные гражданами деньги планируется собирать на отдельных счетах. Оттуда средства не будут переходить в собственность управляющих компаний, а отправятся напрямую к поставщикам тепла и света.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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