Мордовия ввела запрет на склонение женщин к аборту

Депутаты Государственного собрания Мордовии законодательно ввели запрет на склонение жительниц республики к абортам. За обман, уговоры и подкуп с целью прерывания беременности установлена административная ответственность, сообщила пресс-служба собрания.

«Депутаты приняли закон Республики Мордовия «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Республики Мордовия». Под склонением к прерыванию беременности понимается понуждение беременной женщины путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований», – говорится в сообщении.

Под действие запрета не попадают консультации врачей, когда у беременной женщины есть медицинские показания к аборту. Нарушителям запрета грозит административная ответственность, но конкретные санкции не указаны.

Авторы законопроекта отметили, что аборты не только вредят здоровью женщин, но и мешают семейной государственной политике.

По данным Росстата, рождаемость в России в 2022 году упала на 6,7%. В Госдуме отметили, что национальный проект «Демография» полностью провалился. Вместо роста рождаемости – убыль населения в 189 тыс. человек и падение рождаемости до минимума с начала 21-го века.

Депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Андрей Кузнецов отметил, что за последние 11 лет в России зафиксировано более 10 млн абортов. По его мнению, главная причина таких решений у женщин – страх нищеты.

Москва, Наталья Рязанова

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