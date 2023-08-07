Синоптики предупредили об экстремальной жаре в 10 регионах РФ

Экстремально высокие температуры до +43 градусов установятся в ближайшие дни в 10 регионах России, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Пояс жары протянется от Кубани до Орловской области.

«На юге европейской части России будет экстремально высокая в ближайшие дни. В Краснодарском крае прогнозируется 39-40 градусов, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Ставрополье – до 40-42 градуса, в Калмыкии – до 43 градусов. На юге Центрального федерального округа: Белгородской, Тамбовской, Курской, Орловской, Рязанской областях, тоже очень высокие температуры до вторника включительно – до 36-37 градусов», – рассказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Он предупредил, что солнце в этих регионах будет очень ярким. В полуденные часы россиянам рекомендовали не выходить на открытый воздух. Тем, кто вынужден покинуть здания, лучше не забывать про темные очки и головные уборы, а одежду выбирать с длинными рукавами.

В ярде регионов России из-за аномальной жары возникли проблемы с судоходством, поскольку реки обмелели. Сухая жаркая погода уже нанесла ущерб сельскохозяйственным посадкам в нескольких областях, где ухудшился прогноз по урожаю.

Москва, Наталья Рязанова

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