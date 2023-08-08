Российских медиков переведут на новую систему оплаты труда

Система оплаты труда медицинских работников изменится с 2025 года, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В пилотном режиме прорабатывается подход к начислению заработка.

«С 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда. Сегодня именно отработка, в том числе, подходов к формированию новой системы оплаты труда идет в пилотных режимах, изучаем опыт субъектов», – цитирует министра РИА Новости.

В январе правительство ввело специальные соцвыплаты для медиков дефицитных специальностей: врачей и специалистов первичного звена здравоохранения, докторов районных больниц, врачей скорой помощи.

Москва, Наталья Рязанова

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