Медики дефицитных профессий получат ежемесячную доплату

Отдельные категории медиков получат специальные соцвыплаты. Соответствующее постановление правительства РФ подписал премьер Михаил Мишустин.

«Прибавки к основной зарплате предназначены для медиков дефицитных специальностей: врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, доктора районных больниц, а также врачи, работающие на станциях и в отделениях скорой помощи», – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Самую большую специальную социальную выплату – 18,5 тыс рублей получат врачи центральных районных, районных и участковых больниц. Врачи поликлиник и других амбулаторных учреждений первичного звена здравоохранения будут получать выплаты в размере 14,5 тыс рублей, а врачи станций или отделений скорой медицинской помощи – в размере 11,5 тыс рублей.

Такую же сумму – 11,5 тыс рублей – составит выплата врачам и медицинским работникам с высшим немедицинским образованием, осуществляющим прижизненные гистологические или цитологические исследования, например, при диагностике онкологических заболеваний по направлениям врачей центральных районных, районных или участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена здравоохранения.

Для медсестёр, работающих в центральных районных, районных и участковых больницах, величина социальной выплаты составит 8 тыс рублей. Медработники со средним образованием, трудящиеся в поликлиниках и других учреждениях первичного звена здравоохранения, будут дополнительно получать по 6,5 тыс рублей в месяц. Фельдшеры и медсёстры станций и отделений скорой помощи будут получать ежемесячные социальные выплаты, составляющие 7 тыс рублей.

Для младшего медицинского персонала центральных районных, районных и участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, а также станций скорой помощи размер выплаты составит 4,5 тыс рублей в месяц. Такую же сумму будут дополнительно получать фельдшеры и медсёстры, принимающие телефонные вызовы на станциях скорой помощи.

«Предполагается, что общее число получателей выплат составит 1,1 миллиона человек. Всего на эти цели будет направлено 152,4 млрд рублей», – добавили в пресс-службе.

Напомним, в конце ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на «правительственном» часе в Госдуме признал кадровую проблему. По его словам, дефицит врачей в России составляет около 25-26 тысяч человек, среднего медперсонала – около 50 тысяч.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»