Каждый пятый россиянин страдает в отпуске из-за мыслей о работе

Почти половина (42%) опрошенных россиян не смогла полноценно отдохнуть в июне и июле. Каждому пятому (19%) насладиться отпуском мешали мысли о работе, следует из данных опроса Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI) и Ozon Travel.

Каждый четвертый (28%) из тех, кому не удалось отдохнуть, винит короткий отпуск, каждый третий (39%) – невозможность расслабиться. Россияне чаще всего называли причинами беспокойного отпуска переживания за работу (19%), плохую погоду (18%), присутствие родственников (17%), беспокойство за свою безопасность во время путешествия (16%) и языковой барьер (10%).

Среди связанных с отпуском страхов самыми популярными оказались боязнь потери или кражи багажа (51%), потери документов или банковской карты (42%), болезни или отравления непривычной пищей (41%).

Согласно отчету, россияне часто используют сентябрь и октябрь, чтобы добрать отдыха, если летний отпуск не удался. К тому же, отдых в бархатный сезон обходится, в среднем, на 20% дешевле летних поездок.

Опрос проведен методом онлайн-анкетирования в июле 2023 года среди 1 579 респондентов старше 18 лет, проживающих в российских городах-миллионниках.

Лишь треть россиян не работают во время отпуска, а остальные вынуждены решать рабочие задачи. Каждый шестой житель РФ был отправлен в отпуск работодателем принудительно.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»