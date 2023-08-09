Продолжительность жизни у женщин на шесть лет больше, чем у мужчин

Ожидаемая продолжительность жизни женщин на шесть лет превышает показатель у мужчин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Разрыв значительно выражен уже к 30 годам, добавил он.

«Ожидаемая продолжительность жизни у женщин сегодня выше примерно до шести лет. У женщин здоровьесберегающее поведение более выражено. На некоторых этапах в возрасте от 30 до 40-45 лет разрыв показателя смертности может составлять двукратный между мужчинами и женщинами», – цитирует министра «Интерфакс».

Мурашко добавил, что в момент совершеннолетия показатели смертности у россиян обоих полов «практически одинаковые». Одним из факторов, влияющих на продолжительность жизни, министр назвал лишний вес. За последние пять лет доля страдающих ожирением россиян подскочила на 30%.

«Ожирение – это не только артериальная гипертония, внешний вид, это в том числе злокачественные образования. Ожирение снижает иммунитет, препятствует борьбе организма с злокачественными новообразованиями и создает предпосылки для его развития», – сказал глава Минздрава.

По данным Минздрава, ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году выросла до 73,4 года. Показатель превысил продолжительность в допандемийный период.

Москва, Наталья Рязанова

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