В России увеличилась ожидаемая продолжительность жизни

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году выросла до 73,4 года. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Динамика, которая сохраняется в 2023 году – ожидаемая продолжительность жизни сейчас превысила уже допандемийный период – 73,4 года, а младенческая смертность составила 4,1 промилле», – сказал глава Минздрава на заседании в Госдуме.

По словам Мурашко, в прошлом году был зафиксирован исторический минимум по младенческой смертности – она составила 4,4 промилле. Планируется, что к 2030 году этот показатель снизится до 3,3 промилле.

Ранее министр здравоохранения сообщал, что ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась на фоне снижения заболеваемости коронавирусом. По итогам 2022 года показатель вырос на 2,7 года.

Москва, Зоя Осколкова

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