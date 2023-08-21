Безработица снизилась в 71 регионе России

Уровень безработицы снизился в 71 регионе РФ, но в девяти вырос, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Число зарегистрированных безработных россиян уменьшилось на 71 тысячу с начала года.

«Уровень общей безработицы с начала года снизился в 71 субъекте. В девяти регионах этот показатель возрос, в остальных субъектах не изменился», – сказала замглавы правительства на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

В центрах занятости зарегистрированы 493 тыс. человек, это на 71 тыс. меньше показателя на начало года. Число вакансий на портале «Работа России» превысило 1,8 млн и с начала года выросло почти на 222 тыс., приводит данные пресс-служба правительства РФ.

Голикова напомнила, что в России запущена программа субсидирования найма, которая помогла трудоустроить 35 тыс. человек. По программе бесплатного переобучения около 105 тыс. россиян начали получать новую профессию, а более 57 тыс. соискателей завершили обучение. Еще 111 предприятий ОПК в 35 субъектах участвуют в проектах переподготовки работников.

Институт экономической политики имени Гайдара (ИЭП) выяснил, что 42% опрошенных компаний заявили о нехватке кадров. Это максимальный показатель с 1996 года. Еще три месяца назад о кадровом дефиците сообщали 35% работодателей.

Москва, Наталья Рязанова

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