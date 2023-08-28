Опрос показал главную цель накоплений россиян

Жители России стали чаще откладывать на создание финансовой подушки безопасности и автомобиль и реже на новую технику и недвижимость. Об этом свидетельствуют результаты исследования Сбербанка.

Согласно данным анализа, более 2 млн вкладчиков кредитной организации планируют создать финансовый резерв, свыше 630 тыс. человек копят на новый автомобиль, передает РИА «Новости». Еще более полумиллиона вкладчиков ставят целью накопить на новую бытовую технику, праздники, недвижимость и отдых.

Также среди целей накоплений значатся помощь семье и родителям, здоровье и образование.

При этом 41 тыс. вкладчиков планируют накопить на лечение зубов, а еще 6 тыс. – на покупку часов.

До этого опрос ВЦИОМ показал, что около четверти россиян не имеют никаких сбережений.

Москва, Наталья Петрова

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